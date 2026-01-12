Rencontre avec Serge Carles Villefranche-de-Rouergue

Rencontre avec Serge Carles

31 rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Samedi 2026-01-17

2026-01-17

2026-01-17

Rencontre avec Serge Carles autour de son livre Istoria d’un sauvatjot Je suis cet enfant . Une enfance entre deux langues dans les années 1950 1960. Édition bilingue occitan-français de Letras d’oc.

. Serge Carles entrelacera occitan et français pour donner à entendre des morceaux de ce récit autobiographique à hauteur d’enfant. Un enfant qui découvre le monde, pas à pas la maison familiale, les voisins, le monde de l’école, les joies et les peines, les premiers drames, la vie quotidienne vécue entre deux langues, l’occitan (sous le nom de patois) et le français. Très tôt, l’enfant s’interroge sur la langue, les deux langues celle qu’il parlait fièrement partout en dehors de l’école (mais que ne parlait pas, mystérieusement, sa mère) et celle de l’école… Serge Carles nous fait partager son cheminement jusqu’à l’entrée à l’Ecole Normale de Rodez dans une écriture sensible et généreuse.

. Lectures suivies d’une conversation animée par Claude Loupias avec l’auteur et le public Un livre paradoxal. Plein de retenue, il crée chez le lecteur de l’empathie et de l’émotion. Un témoignage simple (apparemment) et les questions qu’il pose.

31 rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

Meeting with Serge Carles to discuss his book Istoria d’un sauvatjot Je suis cet enfant . A childhood between two languages in the 1950s and 1960s. Bilingual Occitan-French edition from Letras d’oc.

