Rencontre avec Serge Carrère Pontarlier

Librairie Vannolles Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-22

Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Vannolles.
Rencontrez et échangez avec Serge Carrère à l’occasion de la sortie du tome 30 de Léo Loden ! Tout public.   .

Librairie Vannolles Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 70  vannolles@canalbd.net

