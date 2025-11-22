Rencontre avec Serge Carrère Pontarlier
Rencontre avec Serge Carrère Pontarlier samedi 22 novembre 2025.
Rencontre avec Serge Carrère
Librairie Vannolles Pontarlier Doubs
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 16:00:00
2025-11-22
Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Vannolles.
Rencontrez et échangez avec Serge Carrère à l’occasion de la sortie du tome 30 de Léo Loden ! Tout public. .
Librairie Vannolles Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 70 vannolles@canalbd.net
