Rencontre avec Serge Hastom L’Abri des Temps Moncontour

Rencontre avec Serge Hastom

L’Abri des Temps 17 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:30:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Journaliste un brun déjanté, à la Hunter S. Thompson, Serge est parti en stop, en 2024, de Sébastopol à Vladivostok à travers la Russie en guerre ; mais avant il avait sillonné le midwest américain avec ses copains, à la rencontre des fous de dieux et des derniers cow-boys à la virilité désœuvrée, qui s’apprêtaient à réélire Donald. Mais là où il a eu vraiment peur, c’est en traversant en Fiat panda la France (en particulier la Bretagne) d’entre les deux tours des législatives… Il en revient avec Pisser dans les cours d’eau, une compilation de ses reportages publiés aux éditions du Faubourg. .

L’Abri des Temps 17 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 35 57

English :

L’événement Rencontre avec Serge Hastom Moncontour a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor