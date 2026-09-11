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AGENDA · Brest

Rencontre avec Serge Joncour Brest

lundi 5 octobre 2026 · Brest

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Librairie Dialogues
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Rencontre avec Serge Joncour

Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:00:00
fin : 2026-10-05 19:00:00

Date(s) :
2026-10-05

Rencontre avec l’auteur de « Une histoire d’amours » – éd. Albin Michel

Informations pratiques :

Sur inscription
Gratuit.
Durée 1h   .

Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68 

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English :

L’événement Rencontre avec Serge Joncour Brest a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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