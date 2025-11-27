Rencontre avec Serge Zaka Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier
Rencontre avec Serge Zaka Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier jeudi 27 novembre 2025.
Rencontre avec Serge Zaka
Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 18:30:00
fin : 2025-11-27 21:00:00
Date(s) :
2025-11-27
Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Le Temps d’un livre .
Ingénieur agronome, docteur en agroclimatologie et chasseur d’orages franco-libanais. Venez profiter de cette soirée pour découvrir ce personnage et discuter avec lui du dérèglement climatique. Tout public. Entrée libre. .
Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 contact@letempsdunlivre-pontarlier.fr
English : Rencontre avec Serge Zaka
German : Rencontre avec Serge Zaka
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre avec Serge Zaka Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS