Rencontre avec Serge Zaka Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier

Rencontre avec Serge Zaka

Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-27 18:30:00

fin : 2025-11-27 21:00:00

2025-11-27

Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Le Temps d’un livre .

Ingénieur agronome, docteur en agroclimatologie et chasseur d’orages franco-libanais. Venez profiter de cette soirée pour découvrir ce personnage et discuter avec lui du dérèglement climatique. Tout public. Entrée libre. .

Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 contact@letempsdunlivre-pontarlier.fr

