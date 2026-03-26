Rencontre avec Séverine Cressan Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 19:00 –

Gratuit : oui Adulte

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireNée en 1976 dans la région lyonnaise, Séverine Cressan interroge avec Nourrices, son premier roman, la place des femmes, la mémoire et la filiation. On y découvre l’industrie méconnue de la vente de lait maternel à travers le destin de Sylvaine, jeune nourrice devant s’occuper d’une « petite de la ville ».

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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