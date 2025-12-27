Rencontre avec Séverine Cressan Nourrices, histoire et patrimoine Médiathèque Aragon Le Mans
Rencontre avec Séverine Cressan Nourrices, histoire et patrimoine Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 3 avril 2026.
Découvrez son ouvrage Nourrices et plongez dans l’univers de l’industrie nourricière du XIXème siècle, avec la participation de nos partenaires.
18h Aragon
Ados-Adultes .
