Rencontre avec Séverine Cressan Rue du 19 mars Plouénan

Rencontre avec Séverine Cressan

Rue du 19 mars Médiathèque Plouénan Finistère

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05 20:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Dans le cadre de la 3ème édition du prix littéraire Au creux des mots , venez rencontrer l’autrice de Nourrices publié aux éditions Dalva. .

Rue du 19 mars Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

