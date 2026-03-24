Rencontre avec Silax Les Yeux dans les Pages Médiathèque Georges Rouault Châtellerault
Rencontre avec Silax Les Yeux dans les Pages Médiathèque Georges Rouault Châtellerault mercredi 6 mai 2026.
Rencontre avec Silax Les Yeux dans les Pages
Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
[Silax](Silax) .
Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75 mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr
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L’événement Rencontre avec Silax Les Yeux dans les Pages Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne