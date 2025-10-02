Rencontre avec Simon LANCELEVÉ Librairie Vents de Terre Les Rousses
Rencontre avec Simon LANCELEVÉ Librairie Vents de Terre Les Rousses jeudi 2 octobre 2025.
Rencontre avec Simon LANCELEVÉ
Librairie Vents de Terre 55 Route du Noirmont Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 19:00:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Rencontre et dédicace avec Simon LANCELEVÉ, sociologue et spécialiste de l’endurance. Pour son livre, l’auteur s’est plongé quatre ans dans la communauté de cette épreuve hors norme. Il a suivi ses membres, à travers bois, pour mieux comprendre leur cheminement… .
Librairie Vents de Terre 55 Route du Noirmont Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Rencontre avec Simon LANCELEVÉ
German : Rencontre avec Simon LANCELEVÉ
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre avec Simon LANCELEVÉ Les Rousses a été mis à jour le 2025-09-03 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses