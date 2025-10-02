Rencontre avec Simon LANCELEVÉ Librairie Vents de Terre Les Rousses

Rencontre avec Simon LANCELEVÉ Librairie Vents de Terre Les Rousses jeudi 2 octobre 2025.

Librairie Vents de Terre 55 Route du Noirmont Les Rousses Jura

Début : 2025-10-02 19:00:00

2025-10-02

Rencontre et dédicace avec Simon LANCELEVÉ, sociologue et spécialiste de l’endurance. Pour son livre, l’auteur s’est plongé quatre ans dans la communauté de cette épreuve hors norme. Il a suivi ses membres, à travers bois, pour mieux comprendre leur cheminement… .

Librairie Vents de Terre 55 Route du Noirmont Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

