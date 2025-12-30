RENCONTRE AVEC SNOWDEN A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris

RENCONTRE AVEC SNOWDEN Début : 2026-01-10 à 21:30. Tarif : – euros.

J’ai rencontré Snowden, l’homme qui a révélé le système de surveillance de masse de la NSA. Revivez son parcours et son combat pour la démocratie.11 septembre 2001J’assiste aux attentats. Snowden aussi. Nos destins basculent.6 juin 2017 4 ans après ses incroyables révélations, j’ai rendez-vous avec Snowden en Russie dans un lieu tenu secret.Durée : 90 minAge : Tout publicPresse : Arts Culture Evasions : « Les comédiens, Alexis Tran, Cyrielle Buquet, Celya Humann et Thomas Coster sont magnifiques. »Le Bon plan Parisien : « Ce face-à-face, riche en émotions, soulève des questions sur les limites de la surveillance et le coût de la liberté. »Planète Campus : « A voir absolument pour savoir, pour réfléchir, pour agir. »La rue du Bac : « Une pièce importante dans notre société. »CultureLLes : « Ne passez pas à côté de cette expérience théâtrale engagée et profondément humaine. »

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75