Rencontre avec Snowden – Théâtre contemporain A La Folie Théâtre Paris
Rencontre avec Snowden – Théâtre contemporain A La Folie Théâtre Paris jeudi 13 novembre 2025.
11 septembre 2001
J’assiste aux
attentats. Snowden aussi. Nos destins basculent.
6 juin 2017
4 ans après ses
incroyables révélations, j’ai rendez-vous avec Snowden en Russie dans un lieu
tenu secret.
Presse :
Arts Culture
Evasions : « Les comédiens, Alexis Tran, Cyrielle Buquet, Celya Humann et
Thomas Coster sont magnifiques. »
Le Bon plan
Parisien : « Ce face-à-face, riche en émotions, soulève des questions sur les
limites de la surveillance et le coût de la liberté. »
Planète Campus : « A voir absolument pour savoir, pour réfléchir, pour
agir. »
La rue du Bac : « Une pièce importante dans notre société. »
CultureLLes : « Ne passez pas à côté de cette expérience théâtrale
engagée et profondément humaine. »
J’ai rencontré Snowden, l’homme qui a révélé le système de surveillance de masse de la NSA.
Revivez son parcours et son combat pour la démocratie.
Du jeudi 13 novembre 2025 au samedi 31 janvier 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 21h30 à 23h00
Fermé le jeudi 01 janvier 2026
Fermé du mercredi 24 décembre 2025 au jeudi 25 décembre 2025
payant
Tarifs :
Plein : 26€
Réduit : 20€
Public jeunes et adultes.
A La Folie Théâtre 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris
