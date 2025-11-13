Rencontre avec Snowden – Théâtre contemporain A La Folie Théâtre Paris

Rencontre avec Snowden – Théâtre contemporain A La Folie Théâtre Paris jeudi 13 novembre 2025.

11 septembre 2001

J’assiste aux

attentats. Snowden aussi. Nos destins basculent.

6 juin 2017

4 ans après ses

incroyables révélations, j’ai rendez-vous avec Snowden en Russie dans un lieu

tenu secret.

Presse :

Arts Culture

Evasions : « Les comédiens, Alexis Tran, Cyrielle Buquet, Celya Humann et

Thomas Coster sont magnifiques. »

Le Bon plan

Parisien : « Ce face-à-face, riche en émotions, soulève des questions sur les

limites de la surveillance et le coût de la liberté. »

Planète Campus : « A voir absolument pour savoir, pour réfléchir, pour

agir. »

La rue du Bac : « Une pièce importante dans notre société. »

CultureLLes : « Ne passez pas à côté de cette expérience théâtrale

engagée et profondément humaine. »

J’ai rencontré Snowden, l’homme qui a révélé le système de surveillance de masse de la NSA.

Revivez son parcours et son combat pour la démocratie.

Du jeudi 13 novembre 2025 au samedi 31 janvier 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h30 à 23h00

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

Fermé du mercredi 24 décembre 2025 au jeudi 25 décembre 2025

payant

Tarifs :

Plein : 26€

Réduit : 20€

Public jeunes et adultes.

A La Folie Théâtre 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris

