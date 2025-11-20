Rencontre avec Somayeh Rostampour Cahors

Rencontre avec Somayeh Rostampour

75 rue Joffre Cahors Lot

Rencontre avec Somayeh Rostampour, sociologue, autour de son livre Femmes en armes, savoirs en révolte aux éditions Agone

Rencontre avec Somayeh Rostampour, sociologue, autour de son livre Femmes en armes, savoirs en révolte aux éditions Agone. Nous débattrons de la lutte des femmes kurdes, et ce sera passionnant. .

English :

Meeting with Somayeh Rostampour, sociologist, about her book Femmes en armes, savoirs en révolte , published by Agone

German :

Treffen mit der Soziologin Somayeh Rostampour zu ihrem Buch Femmes en armes, savoirs en révolte (Frauen in Waffen, Wissen in der Revolte), erschienen im Verlag Agone

Italiano :

Incontro con Somayeh Rostampour, sociologa, per discutere del suo libro Femmes en armes, savoirs en révolte , pubblicato da Agone

Espanol :

Encuentro con Somayeh Rostampour, socióloga, para hablar de su libro Femmes en armes, savoirs en révolte , publicado por Agone

