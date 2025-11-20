Rencontre avec Somayeh Rostampour Cahors
Rencontre avec Somayeh Rostampour, sociologue, autour de son livre Femmes en armes, savoirs en révolte aux éditions Agone
Rencontre avec Somayeh Rostampour, sociologue, autour de son livre Femmes en armes, savoirs en révolte aux éditions Agone. Nous débattrons de la lutte des femmes kurdes, et ce sera passionnant. .
75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44
English :
Meeting with Somayeh Rostampour, sociologist, about her book Femmes en armes, savoirs en révolte , published by Agone
German :
Treffen mit der Soziologin Somayeh Rostampour zu ihrem Buch Femmes en armes, savoirs en révolte (Frauen in Waffen, Wissen in der Revolte), erschienen im Verlag Agone
Italiano :
Incontro con Somayeh Rostampour, sociologa, per discutere del suo libro Femmes en armes, savoirs en révolte , pubblicato da Agone
Espanol :
Encuentro con Somayeh Rostampour, socióloga, para hablar de su libro Femmes en armes, savoirs en révolte , publicado por Agone
