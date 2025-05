Rencontre avec Sophie Delpeux – Chartres, 6 juin 2025 18:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Rencontre avec Sophie Delpeux 10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-06 18:00:00

fin : 2025-06-06 19:00:00

Date(s) :

2025-06-06

En partenariat avec la librairie l’Esperluète, Sophie Delpeux vient présenter son dernier ouvrage, Soigner l’image.

Au XIXe siècle, l’hôpital Saint-Louis devient le centre incontesté de la dermatologie naissante, notamment grâce au docteur Alibert, qui publie de nombreux atlas illustrés et place ainsi l’image au coeur d’un processus de reconnaissance et d’institutionnalisation. Le musée des moulages de l’hôpital témoigne de cette fabrique de l’image scientifique. .

10 Rue Noël Ballay

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

In partnership with the Esperluète bookshop, Sophie Delpeux presents her latest book, Soigner l?image.

German :

In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung l’Esperluète stellt Sophie Delpeux ihr neuestes Buch, Soigner l’image (Das Bild pflegen), vor.

Italiano :

In collaborazione con la libreria Esperluète, Sophie Delpeux presenterà il suo ultimo libro, Soigner l’image.

Espanol :

En colaboración con la librería Esperluète, Sophie Delpeux presentará su último libro, Soigner l’image.

L’événement Rencontre avec Sophie Delpeux Chartres a été mis à jour le 2025-05-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES