Rencontre avec SOS Méditerranée Colombelles

Rencontre avec SOS Méditerranée

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 16:30:00

2026-03-15

Temps d’échange avec les bénévoles de l’association SOS Méditerranée sur les enjeux des sauvetages en mer, notamment en tant que femmes.

Tout public

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Rencontre avec SOS Méditerranée

A discussion with volunteers from SOS Méditerranée on the challenges of rescuing people at sea, particularly women.

Open to all

