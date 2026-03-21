Rencontre avec Specific Recordings Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Rencontre avec Specific Recordings

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Florian et Jennie sont les deux passionnés derrière le label Specific Recording. Originaires de Metz ils n’ont eu de cesse de de sortir des disques de tout les horizons possibles du rock à la soul en passant par le R’n’b et la pop japonaise, impossible de ne pas trouver son bonheur tant leur catalogue est vaste.

Nous vous proposons de venir à leur rencontre avec au programme un échange sur ce qu’est être un label indépendant en 2025, accompagné d’écoutes d’extraits de disques issue de leur catalogue et de leurs influences, le tout pour un beau moment en musique et autour de la musique.Tout public

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

Florian and Jennie are the two enthusiasts behind the Specific Recording label. Hailing from Metz, they have never ceased to release records from all possible horizons: from rock and soul to R’n’b and Japanese pop, it’s impossible not to find what you’re looking for in their vast catalog.

We invite you to come and meet them, with a discussion on what it means to be an independent label in 2025, accompanied by record excerpts from their catalog and their influences, for a great time in and around music.

L’événement Rencontre avec Specific Recordings Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-21 par OT PONT A MOUSSON