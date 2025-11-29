Rencontre avec Stéfanie Delestré et Macha Séry Médiathèque Jacques Demy Nantes

Rencontre avec Stéfanie Delestré et Macha Séry Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 11:00 –

Gratuit : oui Adulte

La Série Noire des éditions Gallimard fête ses 80 ans et plus de 3 000 titres. Sa directrice Stéfanie Delestré reviendra sur les huit décennies de cette collection emblématique et sur le paysage éditorial d’un genre longtemps décrié : le polar. Macha Séry, l’autrice de Patricotic School publié à la Série Noire en 2025, apportera son regard.Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’autrice avec la librairie Durance

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/