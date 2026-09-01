Informations pratiques

Brest

Rencontre avec Stéphane Jézéquel

Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:15:00

fin : 2026-09-26 11:15:00

Date(s) :

2026-09-26

Journaliste au Télégramme, Stéphane Jézéquel nous livre son premier roman. Un texte surprenant et engagé, mêlant à la fois suspense, dénonciation du surtourisme et romance, le tout dans un décor paradisiaque inspiré de ses nombreux séjours en Grèce.

Magnétique – éd. La Mêsonetta

Informations pratiques :

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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English :

L’événement Rencontre avec Stéphane Jézéquel Brest a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue