Rencontre avec Stéphane Jézéquel Brest
samedi 26 septembre 2026 · Brest
Informations pratiques
Brest
Rencontre avec Stéphane Jézéquel
Librairie Dialogues Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:15:00
fin : 2026-09-26 11:15:00
Date(s) :
2026-09-26
Journaliste au Télégramme, Stéphane Jézéquel nous livre son premier roman. Un texte surprenant et engagé, mêlant à la fois suspense, dénonciation du surtourisme et romance, le tout dans un décor paradisiaque inspiré de ses nombreux séjours en Grèce.
Magnétique – éd. La Mêsonetta
Informations pratiques :
Sur inscription
Gratuit.
Durée 1h .
Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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English :
L’événement Rencontre avec Stéphane Jézéquel Brest a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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