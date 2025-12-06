Rencontre avec Stéphane Labarrière Villefranche-de-Rouergue

Rencontre avec Stéphane Labarrière

La librairie La Folle Avoine organise une rencontre avec Stéphane Labarrière.

Une Machine de Guerre aux éditions Rue Fromentin est un livre qui suit des filles en colère aux vies abîmées. Elles s’engagent sur les routes, nomadisent et pactisent avec des militants écologistes radicaux. Dans leur itinérance faite de fraternité, ces filles à fleur de peau, dessinent leur destin dans la nature somptueuse du plateau des Causses où la sécheresse s’aggrave et où des enjeux territoriaux sont à défendre. Quand les destins individuels se croisent, rien ne se perd tout se transforme pour devenir machine de guerre … .

