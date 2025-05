Rencontre avec Stéphanie Lebreton au Livre en Fête à Figeac – Livre en fête Figeac, 5 juin 2025 18:30, Figeac.

Lot

Rencontre avec Stéphanie Lebreton au Livre en Fête à Figeac Livre en fête 27 rue othabadial Figeac Lot

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

Où et quand les écritures sont-elles nées ? Comment sont-elles parvenues jusqu’à nous ?

En 1822, Jean-François Champollion déchiffrait les hiéroglyphes égyptiens, une des premières écritures au monde, rendant ainsi possible l’étude de toute une civilisation.

Cet ouvrage offre un panorama de l’univers des écritures, antiques ou actuelles, des rives du Tigre et de l’Euphrate aux confins de la Chine, en passant par la Phénicie et la Mésoamérique.

La rencontre sera l’occasion d’échanger à propos des premières écritures et des savants parmi lesquels Champollion- qui ont permis de nous les faire connaître.

Stéphanie Lebreton est chargée des publics et des collections du musée Champollion Les Écritures du Monde.

Rencontre animée par Ingrid Ledru

Rendez-vous proposé par la librairie Le Livre en fête

En partenariat avec le Musée Champollion les écritures du monde. .

Livre en fête 27 rue othabadial

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 43 11 lelivreenfete@orange.fr

English :

Where and when did scripture originate? How did they come down to us?

In 1822, Jean-François Champollion deciphered Egyptian hieroglyphics, one of the world’s earliest scripts, making it possible to study an entire civilization.

This book offers a panorama of the world of ancient and modern writing, from the banks of the Tigris and Euphrates rivers to the farthest reaches of China, via Phoenicia and Mesoamerica.

The meeting will be an opportunity to discuss the first writings and the scholars including Champollion who brought them to our attention.

Stéphanie Lebreton is in charge of visitors and collections at the Musée Champollion Les Écritures du Monde.

Hosted by Ingrid Ledru

German :

Wo und wann entstanden die Schriften? Wie sind sie bis zu uns gelangt?

Im Jahr 1822 entzifferte Jean-François Champollion die ägyptischen Hieroglyphen, eine der ersten Schriften der Welt, und ermöglichte damit das Studium einer ganzen Zivilisation.

Dieses Buch bietet einen Überblick über die Welt der antiken und aktuellen Schriften, von den Ufern des Tigris und Euphrat über Phönizien und Mesoamerika bis hin zu den Grenzen Chinas.

Das Treffen bietet die Gelegenheit, sich über die ersten Schriften und die Gelehrten darunter Champollion auszutauschen, die sie uns bekannt gemacht haben.

Stéphanie Lebreton ist Beauftragte für das Publikum und die Sammlungen des Museums Champollion Les Écritures du Monde.

Moderation: Ingrid Ledru

Italiano :

Dove e quando sono nate le Scritture? Come sono arrivate fino a noi?

Nel 1822 Jean-François Champollion decifrò i geroglifici egizi, una delle prime scritture al mondo, rendendo possibile lo studio di un’intera civiltà.

Questo libro offre una panoramica del mondo della scrittura, antica e moderna, dalle rive dei fiumi Tigri ed Eufrate fino ai confini della Cina, passando per la Fenicia e la Mesoamerica.

L’incontro sarà l’occasione per parlare delle prime scritture e degli studiosi tra cui Champollion che le hanno portate alla nostra attenzione.

Stéphanie Lebreton è responsabile dei visitatori e delle collezioni del Musée Champollion Les Écritures du Monde.

Ospitato da Ingrid Ledru

Espanol :

¿Dónde y cuándo se originaron las escrituras? ¿Cómo han llegado hasta nosotros?

En 1822, Jean-François Champollion descifró los jeroglíficos egipcios, una de las primeras escrituras del mundo, lo que permitió estudiar toda una civilización.

Este libro ofrece un panorama del mundo de la escritura, tanto antigua como moderna, desde las orillas de los ríos Tigris y Éufrates hasta los confines de China, pasando por Fenicia y Mesoamérica.

El encuentro brindará la oportunidad de hablar de los primeros escritos y de los eruditos -incluido Champollion- que los dieron a conocer.

Stéphanie Lebreton es responsable de visitantes y colecciones en el Museo Champollion Les Écritures du Monde.

Presentado por Ingrid Ledru

