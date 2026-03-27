Rencontre avec Stéphanie PEREZ

MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Stéphanie Perez est née en 1973. Grand reporter pour France Télévisions depuis plus de vingt-cinq ans, chargée de l’international, elle s’est rendue plusieurs fois en Iran et a couvert plusieurs conflits, comme la guerre en Irak et en Syrie, ou récemment en Ukraine.

Stéphanie Perez parlera de sa carrière de journaliste ainsi que de ses romans dont le dernier, Le berger d’Alep .

Le berger d’Alep

Alep, février 2023.

Dans la poussière et le silence qui suivent le séisme, une femme appelle un nom comme on lance une prière Zaatar. Elle sait qu’il est encore là, quelque part sous les gravats.

Sept ans plus tôt, en pleine guerre, Zaatar est entré dans sa vie. Un chien recueilli dans une ville assiégée, fracturée par la peur et les pertes. Dans leur immeuble d’Alep-Ouest, fragile refuge où cohabitent chrétiens et musulmans, chacun tente de survivre, de ne pas renoncer. Au milieu du chaos, l’animal devient un repère, un lien muet entre les êtres, quand la parole et la confiance se sont effondrées.

Fidèle et instinctif, Zaatar perçoit la vérité là où les hommes se mentent, incarne la loyauté et la bonté là où elles semblent avoir disparu… .

MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.frrcom.fr

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English : Rencontre avec Stéphanie PEREZ

L’événement Rencontre avec Stéphanie PEREZ Argentan a été mis à jour le 2026-03-27 par Terres d’Argentan Intercom