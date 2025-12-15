Rencontre avec Supplay intérim Agence RENNES SUD Rennes Mardi 16 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Description Nous vous proposons de rencontrer l’agence intérim Supplay intérim qui sera présente lors d’une permanence au sein de notre agence France Travail de Rennes Sud. Cet événement offre l’opportunité de découvrir des offres intérimaires tout en obtenant des conseils personnalisés. Profitez de cette occasion pour : – Explorer les opportunités de missions en intérim adaptées à votre profil. – Obtenir des informations détaillées sur les offres d’emploi disponibles. – Recevoir des conseils pe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-16T12:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/551784

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine