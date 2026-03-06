RENCONTRE AVEC SWANN DUPONT Nogent-le-Rotrou
Librairie La Place Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-03-06 18:30:00
La Librairie La Place accueille Swann Dupont pour une rencontre autour de son livre -Fille de pute.
C’est l’occasion de rencontrer l’autrice dont une partie de la trame se joue dans le Perche !
La Librairie La Place accueille Swann Dupont pour une rencontre autour de son livre.
Cette autrice, native du Perche, a sorti en janvier dernier son premier roman. Fille de pute paru aux éditions Istya & Cie. Un roman au titre comme un cri de guerre, le récit d’une jeunesse rurale toute en révolte, en excès et en poésie.
On vous attend autour de cette rencontre pour échanger !
Librairie La Place Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire librairielaplacenogent@gmail.com
English :
La Place Bookshop welcomes Swann Dupont for a discussion of her book -Fille de pute.
Friday March 6 From 6.30pm
This is your chance to meet the author whose story is partly set in the Perche region of France!
