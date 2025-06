Rencontre avec Sylvain Chomet et Marcel et Monsieur Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac 26 juin 2025 19:30

Loire-Atlantique

Début : 2025-06-26 19:30:00

fin : 2025-06-26 22:00:00

2025-06-26

Rencontre avec Sylvain Chomet et « Marcel et Monsieur Pagnol »

Film en compétition dans le cadre du Festival de Cinéma et Musique de Film de La Baule, en présence de l’équipe du film

À l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours… En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l’expérience de l’écriture.

Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire.

Réalisation Sylvain Chomet

Interprétation Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia, Noa Staes, Sophie Maréchal, Olivia Gotanègre, Shane Attwool

Musique Stefano Bollani

Genre Animation, Biopic

Sortie 15/10/2025 .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

