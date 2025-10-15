Rencontre avec Taina Tervonen, autrice et journaliste Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

Rencontre avec Taina Tervonen, autrice et journaliste Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez mercredi 15 octobre 2025.

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère

Début : 2025-10-15 19:30:00

2025-10-15

Du 6 octobre au 5 décembre 2025, Taina Tervonen sera en résidence d’écriture auprès de l’association Rhizomes.

Taina Tervonen est née en Finlande et a grandi au Sénégal. Elle collabore depuis plus de vingt ans avec des médias français et finlandais en tant que journaliste indépendante, et est également traductrice, documentariste et écrivaine. S’intéressant particulièrement à la constellation familiale, à la migration, aux récits de vie et aux silences de l’histoire, elle tire plusieurs livres de ses enquêtes au long cours, dont son ouvrage Au Pays des disparus (Fayard, 2019) qui remporte le Prix Louise-Weiss du meilleur reportage européen. Chez Marchialy, elle publie Les fossoyeuses en 2021, récompensé par le Prix Jan Michalski de littérature 2022 et traduit en anglais, italien, espagnol, allemand, polonais et serbo-croate. Suit Les otages contre-histoire d’un butin colonial en 2022, en cours de traduction en espagnol, italien et anglais. En 2023 elle publie chez Delcourt la BD À qui profite l’exil ? Le business des frontières fermées, en cours de traduction en espagnol. Deux nouveaux livres sont sortis en 2025 Les Veilleurs, chez Marchialy, et une non-fiction en Finlande (Me emme ole täältä, chez Atena). .

