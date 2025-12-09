Rencontre avec Taina Tervonen Médiathèque de Vernon Vernon

Rencontre avec Taina Tervonen

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09 21:30:00

Date(s) :

2025-12-09

Rencontre avec l’au­trice, documentariste et jour­na­liste indépendante Taina Ter­vo­nen pour son der­nier livre Les veilleurs cinq vi­gies au­tour des fron­tières. Elle couvre depuis ses débuts la question des migrants et des disparus.

Les veilleurs peuvent donner la météo marine pour empêcher des naufrages, échanger avec les personnes en exil, alerter les garde-côtes ou, bien trop souvent, accompagner les proches dans la recherche d’un disparu. Leurs gestes sont urgents, méthodiques et quotidiens. À cinq, ils forment un réseau informel qui porte secours aux personnes déterminées à tenter la traversée vers l’Europe.

À travers leurs voix, Taina Tervonen se fait l’écho de ce dont ils sont témoins des hommes, des femmes, des enfants disparaissent sans laisser de traces, dans l’indifférence totale. Alors que la presse se désintéresse du sujet et que les États ferment les yeux, elle livre un récit nécessaire pour attirer l’attention sur l’ampleur de la catastrophe en cours à nos frontières. Les Veilleurs sont les portraits de ces citoyens porteurs d’espoir qui .

