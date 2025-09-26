Rencontre avec Tal Bruttmann Station Ausone Bordeaux

Rencontre avec Tal Bruttmann Station Ausone Bordeaux vendredi 26 septembre 2025.

Rencontre avec Tal Bruttmann Vendredi 26 septembre, 18h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-26T18:00:00 – 2025-09-26T19:30:00

Fin : 2025-09-26T18:00:00 – 2025-09-26T19:30:00

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://urls.fr/yyqk9U

“Entre mi-mai et début juillet 1944, des centaines de milliers de Juifs hongrois ont été déportés à Auschwitz-Birkenau. Sur place, des officiers SS multiplient les photographies pour témoigner du bon déroulement de l’opération auprès de leur hiérarchie. Les auteurs décrivent l’univers concentrationnaire à partir de ces images et démontrent leur rôle en tant que sources historiques.” ©Electre2025

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urls.fr/yyqk9U »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_lXJlk3tarJVN2o3ziFPjC56Ucf9g7E2yJuHEGcFK3It1Y=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/LibrairieMollat »}]

Venez rencontrer Tal Bruttmann à l’occasion de la sortie de son livre « Auschwitz : l’image comme source » aux éditions du Seuil.