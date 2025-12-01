Rencontre avec Tarek Ben Yakhlef Médiathèque Quimperlé
Rencontre avec Tarek Ben Yakhlef Médiathèque Quimperlé vendredi 12 décembre 2025.
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Rencontre avec Tarek Ben Yakhlef alias Tarek auteur de bande dessinée, photographe, street artiste.
Il viendra nous présenter sa dernière BD Le Roi Tengiz Massot éditions & Tartamudo. Un récit épique qui se déroule dans les steppes asiatiques. .
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30
