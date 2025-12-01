Rencontre avec Tarek Ben Yakhlef Médiathèque Quimperlé

Rencontre avec Tarek Ben Yakhlef Médiathèque Quimperlé vendredi 12 décembre 2025.

Rencontre avec Tarek Ben Yakhlef alias Tarek auteur de bande dessinée, photographe, street artiste.
Il viendra nous présenter sa dernière BD Le Roi Tengiz Massot éditions & Tartamudo. Un récit épique qui se déroule dans les steppes asiatiques.   .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30 

