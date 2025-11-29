Rencontre avec Thibault Lafargue Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Scénariste et réalisateur de formation, Thibault Lafargue partage ses

journées entre ses projets pour le cinéma et l’écriture de sa trilogie de

fantasy : Le Bouffon de la Couronne. Le premier tome, publié aux éditions

ActuSF, est paru en mars 2025 et propose aux lecteurs une plongée dans

l’univers des fous du roi, dans un Moyen Âge désenchanté, où le rire pourrait

bien être l’arme la plus dévastatrice. Entre Complots, trahisons et personnages

tourmentés, Le Bouffon de la Couronne s’inscrit dans l’héritage de l’Assassin

Royal et des Rois Maudits.

Parution de son premier roman aux éditions ActuSF:

« Le bouffon de la couronne »

Le samedi 29 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/