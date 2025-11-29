Rencontre avec Thibault Lafargue Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Rencontre avec Thibault Lafargue Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 29 novembre 2025.
Scénariste et réalisateur de formation, Thibault Lafargue partage ses
journées entre ses projets pour le cinéma et l’écriture de sa trilogie de
fantasy : Le Bouffon de la Couronne. Le premier tome, publié aux éditions
ActuSF, est paru en mars 2025 et propose aux lecteurs une plongée dans
l’univers des fous du roi, dans un Moyen Âge désenchanté, où le rire pourrait
bien être l’arme la plus dévastatrice. Entre Complots, trahisons et personnages
tourmentés, Le Bouffon de la Couronne s’inscrit dans l’héritage de l’Assassin
Royal et des Rois Maudits.
Parution de son premier roman aux éditions ActuSF:
« Le bouffon de la couronne »
Le samedi 29 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/