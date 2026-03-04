Rencontre avec Thibaut Sallenave, Station Ausone, Bordeaux
Rencontre avec Thibaut Sallenave Mardi 24 mars, 18h00 Station Ausone Gironde
En partenariat avec la société de philosophie de Bordeaux.
Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/OMM1L
“L’injonction consistant à donner un sens à sa vie est partout. L’auteur plaide pour une libération de cette charge qui ajoute une forme de pression contreproductive à l’épanouissement de chacun. Il explique comment s’en libérer puis propose des clés afin de mener une vie authentique.” ©Electre2025
La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat
Venez rencontrer Thibaut Sallenave à l’occasion de la sortie de son livre « Peut-on vraiment passer à côté de sa vie ? : de la quête de sens au supplément d’être » aux éditions de l’Aube.