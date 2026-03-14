RENCONTRE AVEC THIERRY JANSSEN LA POSTURE JUSTE POUR ÊTRE DANS LA JOIE

Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Rencontre avec Thierry JANSSEN La posture juste pour être dans la joie

Dans un monde sous pression où beaucoup se sentent épuisés et en décalage, Thierry Janssen invite à découvrir la posture juste une manière d’être plus alignée, consciente et présente.

Le 3 juin 2026 à 20h

Rencontre avec Thierry JANSSEN La posture juste pour être dans la joie

Dans un monde sous pression où beaucoup se sentent épuisés et en décalage, Thierry Janssen invite à découvrir la posture juste une manière d’être plus alignée, consciente et présente. Entre corps, cœur et esprit, il propose une approche simple et profonde pour retrouver joie, vitalité et unité intérieure.

Médecin et thérapeute, il offre une réflexion accessible sur notre rapport à nous mêmes, aux autres et au vivant. Une conférence pour celles et ceux qui souhaitent changer non pour faire plus, mais pour être à leur juste place.

Sur réservation .

Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Meeting with Thierry JANSSEN La posture juste pour être dans la joie (The right posture for joy)

In a pressurized world where many feel exhausted and out of step, Thierry Janssen invites us to discover the right posture : a way of being more aligned, aware and present.

L’événement RENCONTRE AVEC THIERRY JANSSEN LA POSTURE JUSTE POUR ÊTRE DANS LA JOIE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT MONTPELLIER