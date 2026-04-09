« La poésie, c’est le plus joli surnom que l’on donne à la vie. » ,

Le Lucernaire vous invite à la rencontre de Thomas Schlesser.

Un spécialiste reconnu de l’histoire de l’art, auteur de romans dont

“Les Yeux de Mona”, vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers

le monde et d’essais salués pour leur érudition sensible et leur regard

accessible sur la création. Il viendra présenter son nouveau livre “Le

Chat du jardinier”.

Thomas Schlesser est directeur de la Fondation Hartung-Bergman et professeur d’histoire de l’art à l’École polytechnique. Son Roman « Les Yeux de Mona » lui a valu le prix de « l’Auteur de l’année » en France aux Trophée de l’édition et a été élu « Book of the Year » aux États-Unis par Barnes & Noble en 2025.

Couverture « Le Chat du Jardinier » ; Crédits : Le Chat du Jardinier

Conférence, lectures, échanges avec le public et séance de dédicaces ponctueront cette rencontre placée sous le signe du dialogue entre poésie et littérature.

Le mardi 21 avril 2026

de 19h30 à 20h50

payant

Tarif plein : 25€

Tarif abonné Lucernaire : 20€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-21T23:50:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T19:30:00+02:00_2026-04-21T20:50:00+02:00

Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://www.lucernaire.fr/theatre/rencontre-thomas-schlesser/ +33145445734



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