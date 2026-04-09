Rencontre avec Thomas Schlesser : l’auteur du succès mondial « Les Yeux de Mona » Lucernaire Paris
Rencontre avec Thomas Schlesser : l’auteur du succès mondial « Les Yeux de Mona » Lucernaire Paris mardi 21 avril 2026.
« La poésie, c’est le plus joli surnom que l’on donne à la vie. »
Le Lucernaire vous invite à la rencontre de Thomas Schlesser.
Un spécialiste reconnu de l’histoire de l’art, auteur de romans dont
“Les Yeux de Mona”, vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers
le monde et d’essais salués pour leur érudition sensible et leur regard
accessible sur la création. Il viendra présenter son nouveau livre “Le
Chat du jardinier”.
Thomas Schlesser est directeur de la Fondation Hartung-Bergman et professeur d’histoire de l’art à l’École polytechnique. Son Roman « Les Yeux de Mona » lui a valu le prix de « l’Auteur de l’année » en France aux Trophée de l’édition et a été élu « Book of the Year » aux États-Unis par Barnes & Noble en 2025.
Conférence, lectures, échanges avec le public et séance de dédicaces ponctueront cette rencontre placée sous le signe du dialogue entre poésie et littérature.
Le mardi 21 avril 2026
de 19h30 à 20h50
payant
Tarif plein : 25€
Tarif abonné Lucernaire : 20€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-21T23:50:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T19:30:00+02:00_2026-04-21T20:50:00+02:00
Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
https://www.lucernaire.fr/theatre/rencontre-thomas-schlesser/ +33145445734
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