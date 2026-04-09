Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec Thomas Schlesser : l’auteur du succès mondial « Les Yeux de Mona » Lucernaire Paris

Rencontre avec Thomas Schlesser : l’auteur du succès mondial « Les Yeux de Mona » Lucernaire Paris

Rencontre avec Thomas Schlesser : l’auteur du succès mondial « Les Yeux de Mona » Lucernaire Paris mardi 21 avril 2026.

Lieu : Lucernaire

Adresse : 53 rue Notre-Dame des Champs

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : <p>Tarif plein : 25€</p><p>Tarif abonné Lucernaire : 20€</p>

« La poésie, c’est le plus joli surnom que l’on donne à la vie. »

,

Le Lucernaire vous invite à la rencontre de Thomas Schlesser.

Un spécialiste reconnu de l’histoire de l’art, auteur de romans dont
“Les Yeux de Mona”, vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers
le monde et d’essais salués pour leur érudition sensible et leur regard
accessible sur la création. Il viendra présenter son nouveau livre “Le
Chat du jardinier”.

Thomas Schlesser est directeur de la Fondation Hartung-Bergman et professeur d’histoire de l’art à l’École polytechnique. Son Roman « Les Yeux de Mona » lui a valu le prix de « l’Auteur de l’année » en France aux Trophée de l’édition et a été élu « Book of the Year » aux États-Unis par Barnes & Noble en 2025.

Couverture « Le Chat du Jardinier » ; Crédits : Le Chat du Jardinier

Conférence, lectures, échanges avec le public et séance de dédicaces ponctueront cette rencontre placée sous le signe du dialogue entre poésie et littérature.
Le mardi 21 avril 2026
de 19h30 à 20h50
payant

Tarif plein : 25€

Tarif abonné Lucernaire : 20€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-21T23:50:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T19:30:00+02:00_2026-04-21T20:50:00+02:00

Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs  75006 Paris
https://www.lucernaire.fr/theatre/rencontre-thomas-schlesser/ +33145445734


Afficher la carte du lieu Lucernaire et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)