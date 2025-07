Rencontre avec Thomas Vennin auteur de Passe ton bivouac d’abord Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc

Rencontre avec Thomas Vennin auteur de Passe ton bivouac d’abord Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc jeudi 17 juillet 2025.

Rencontre avec Thomas Vennin auteur de Passe ton bivouac d’abord

Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Samedi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

PASSE TON BIVOUAC D’ABORD

Thomas Vennin

L’école buissonnière ou voyage dans les Pyrénées avec trois enfants guidés par un ancien cancre.

Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 74 dptadm@editionspaulsen.com

English :

SPEND YOUR BIVOUAC FIRST

Thomas Vennin

A truant school or a trip to the Pyrenees with three children guided by a former dunce.

German :

GIB ZUERST DEIN BIWAK AUF

Thomas Vennin

L’école buissonnière oder eine Reise in die Pyrenäen mit drei Kindern, die von einem ehemaligen Drückeberger geführt werden.

Italiano :

TRASCORRERE PRIMA IL BIVACCO

Thomas Vennin

Una scuola per assenteisti o una gita sui Pirenei con tre bambini guidati da un ex-ingegnere.

Espanol :

PASAR PRIMERO EL VIVAC

Thomas Vennin

Una escuela de absentismo escolar o un viaje a los Pirineos con tres niños guiados por un antiguo zahorí.

