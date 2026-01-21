Rencontre avec Titiou Lecoq, autrice du livre Les Grandes oubliées. Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes Archives Départementales de la Mayenne Laval

Rencontre avec Titiou Lecoq, autrice du livre Les Grandes oubliées. Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 20:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Titiou Lecoq, autrice du livre à succès Les Grandes oubliées. Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes récemment adapté en BD interviendra aux Archives départementales de la Mayenne pour nous parler de ces femmes oubliées et des mécanismes de cette vision biaisée de l’Histoire.

/! Événement sur réservation en ligne jusqu’au jeudi 5 février.

Une dédicace et une vente de son livre et de sa BD est possible à la fin de la rencontre avec la présence de la librairie lavalloise M’Lire.

Événement organisé dans le cadre de l’exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945 présentée aux Archives départementales de la Mayenne à Laval du 19 janvier au 25 avril. .

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 10 90 archives@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Titiou Lecoq, author of the best-selling book Les Grandes oubliées. Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes ( Why History erased women ), recently adapted into a comic strip, will talk to us at the Archives départementales de la Mayenne about these forgotten women and the mechanisms behind this biased vision of history.

L’événement Rencontre avec Titiou Lecoq, autrice du livre Les Grandes oubliées. Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes Laval a été mis à jour le 2026-01-21 par CDT53