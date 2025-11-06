Rencontre avec Tonio Tamarel Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Rencontre avec Tonio Tamarel

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 19:30:00

2025-11-06

Ancien gardien de refuge

Patrick Tamarel, dit Tonio vous invite à un moment de partage autour de sa vie en refuge, entre isolement et rencontres marquantes. À travers son témoignage, il évoquera l’évolution d’un métier de passion, entre traditions et nouvelles réalités. Il racontera les longues journées de solitude rythmées par la présence discrète des animaux sauvages, les soirs réchauffés par une bonne garbure partagée avec les randonneurs de passage, et les liens humains qui se tissent au cœur des montagnes.

Une rencontre authentique!

Public adulte Sans inscription

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

English :

Meeting with Tonio Tamarel

Former refuge warden

German :

Treffen mit Tonio Tamarel

Ehemaliger Hüttenwart

Italiano :

Intervista a Tonio Tamarel

Ex guardiano del rifugio

Espanol :

Entrevista con Tonio Tamarel

Ex director de refugio

