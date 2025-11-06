Rencontre avec Tonio Tamarel Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre
Rencontre avec Tonio Tamarel Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre jeudi 6 novembre 2025.
Rencontre avec Tonio Tamarel
Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Ancien gardien de refuge
Patrick Tamarel, dit Tonio vous invite à un moment de partage autour de sa vie en refuge, entre isolement et rencontres marquantes. À travers son témoignage, il évoquera l’évolution d’un métier de passion, entre traditions et nouvelles réalités. Il racontera les longues journées de solitude rythmées par la présence discrète des animaux sauvages, les soirs réchauffés par une bonne garbure partagée avec les randonneurs de passage, et les liens humains qui se tissent au cœur des montagnes.
Une rencontre authentique!
Public adulte Sans inscription
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
