Rencontre avec Tony Estanguet Station Ausone Bordeaux

Rencontre avec Tony Estanguet Lundi 24 novembre, 18h00 Station Ausone Gironde

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/S0M6A

“Le livre retrace le succès des Jeux de Paris 2024, portés par Tony Estanguet, président du comité d’organisation. Il met en lumière sa méthode fondée sur l’innovation, l’adaptation et le collectif, ainsi que ses valeurs issues du sport et de la nature.” ©Electre2025

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Tony Estanguet à l’occasion de la sortie de son livre « Par amour du sport » aux éditions Calmann-Lévy.