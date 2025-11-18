Rencontre avec TOTEM France Travail Spectacle Amiens
L’équipe TOTEM Hauts-de-France en partenariat avec La Lune des Pirates organise un atelier de rencontres avec leur services .
Alors, rencontrons-nous
10h / 12h30 > Réunion d’information, gratuite, sur inscription.
14h / 17h > Rendez-vous individuels, gratuit, réservation obligatoire auprès de Vincent RISBOURG.
Intervenante Delphine Brochart et Frédéric Pinelli, conseillers France Travail spectacle audiovisuel
Tarif normal Gratuit, sur réservation
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
TUESDAY nOVEMBER 18, 2025
Meeting with TOTEM France Travail Spectacle
09:30
The TOTEM Hauts-de-France team, in partnership with La Lune des Pirates, is organizing a workshop to meet their services.
So let’s meet
10am / 12:30pm > Information meeting, free of charge, registration required.
2pm / 5pm > Individual meetings, free of charge, booking required with Vincent RISBOURG.
Speaker Delphine Brochart and Frédéric Pinelli, France Travail audiovisual show consultants
Normal rate: Free, booking required
German :
MAR. 18. NOVEMBER 2025
Treffen mit TOTEM France Travail Spectacle
09:30
Das Team TOTEM Hauts-de-France organisiert in Zusammenarbeit mit La Lune des Pirates einen Workshop zur Begegnung mit ihren Diensten .
Dann treffen wir uns
10h / 12h30 > Informationsveranstaltung, kostenlos, Anmeldung erforderlich.
14h / 17h > Individuelle Treffen, kostenlos, Reservierung bei Vincent RISBOURG erforderlich.
Rednerin: Delphine Brochart und Frédéric Pinelli, Berater von France Travail spectacle audiovisuel
Normaler Tarif: Kostenlos, Reservierung erforderlich
Italiano :
MARTEDI’. 18 NOVEMBRE 2025
Incontro con TOTEM France Travail Spectacle
09:30
L’équipe TOTEM Hauts-de-France, in collaborazione con La Lune des Pirates, organizza un workshop per conoscere i suoi servizi.
Incontriamo quindi
10.00/12.30 > Incontro informativo, gratuito, con iscrizione obbligatoria.
14.00 / 17.00 > Incontri individuali, gratuiti, su prenotazione presso Vincent RISBOURG.
Relatori Delphine Brochart e Frédéric Pinelli, consulenti per lo spettacolo audiovisivo di France Travail
Tariffa normale: gratuita, su prenotazione
Espanol :
MARTES 18 NOVIEMBRE 2025
Encuentro con TOTEM France Travail Spectacle
09:30
El equipo TOTEM Hauts-de-France, en colaboración con La Lune des Pirates, organiza un taller para conocer sus servicios.
Así que vamos a conocer
10.00 h / 12.30 h > Reunión informativa, gratuita, previa inscripción.
14.00 / 17.00 h > Reuniones individuales, gratuitas, previa reserva con Vincent RISBOURG.
Ponentes Delphine Brochart y Frédéric Pinelli, asesores de espectáculos audiovisuales de France Travail
Tarifa normal: gratuita, previa reserva
