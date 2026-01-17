Rencontre avec Touhfat Mouhtare, autrice comorienne et lectures musicales Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Rencontre littéraire et lecture musicale Autour de l’ouvrage Choses qui arrivent par Touhfat Mouhtare

Dans Choses qui arrivent (Bayard) Touhfat Mouhtare, romancière franco-comorienne, romance et poétise l’art de trouver la joie en soi et de la préserver, dans un monde qui s’applique à la circonscrire. Elle prend pour point de départ sa vie d’étudiante étrangère en France et son enfance en zones de conflit, pour interroger le droit de s’installer durablement dans la vie.

Accompagnée d’une chanteuse et d’un pianiste, invitée par la médiathèque Jacqueline de Romilly, elle propose une performance de lecture musicale autour de l’ouvrage, ainsi qu’une rencontre littéraire où une question sera posée au public : Pourquoi avons-nous peur d’être heureux ?

Romancière : Touhfat Mouhtare

Modération de la rencontre : Réassi Ouabondzi

Performance musicale : Oumahane Salim

Piano-basse : Jérémy Rémilien

L’autrice : Née aux Comores, Touhfat Mouhtare a grandi entre son île et plusieurs pays

d’Afrique

subsaharienne. Venue en France pour y poursuivre ses études, elle vit aujourd’hui dans le Val-d’Oise. Elle est l’autrice de deux livres publiés aux Comores, Âmes suspendues (Coelacanthe, 2011) et Vert cru (KomEdit, 2018, mention

spéciale du prix du Livre insulaire au salon d’Ouessant), ainsi que d’un roman publié en France, Le Feu du milieu (Le Bruit du monde, Prix Alain Spiess du deuxième roman 2022).

Une présentation du récit Choses qui arrivent, de l’autrice comorienne, Touhfat Mouhtare, avec un accompagnement musical.

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Voir lien d’inscription

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-20T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T19:00:00+02:00_2026-03-20T21:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly et trouvez le meilleur itinéraire

