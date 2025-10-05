Rencontre avec Troubs, auteur de BD Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux
Espace Nelson Mandela Bibliothèque François Augiéras Montignac-Lascaux Dordogne
10h. Rencontre avec Troubs, auteur de BD en Dordogne, pour échanger sur son oeuvre et son expérience dans la peau d’un artiste de la préhistoire. Gratuit
Rencontre avec Troubs pour échanger sur son oeuvre et son aventure cinématographique !
Troubs auteur de BD en Dordogne, a participé à une expérience unique au monde quitter sa table à dessin pour se retrouver dans la peau d’un artiste de la préhistoire, et utiliser les techniques et les gestes de leurs ancêtres qui ont orné la grotte de Pech Merle. .
Espace Nelson Mandela Bibliothèque François Augiéras Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 94 79 bibliotheque5@wanadoo.fr
English : Rencontre avec Troubs, auteur de BD
10h. Meet Troubs, a comic book artist from the Dordogne, to discuss his work and his experience as a prehistoric artist. Free
German : Rencontre avec Troubs, auteur de BD
10h. Treffen mit Troubs, einem Comic-Autor aus der Dordogne, um sich über sein Werk und seine Erfahrungen in der Haut eines Künstlers aus der Vorgeschichte auszutauschen. Kostenlos
Italiano :
10h. Incontro con Troubs, fumettista della Dordogna, per parlare del suo lavoro e della sua esperienza di artista preistorico. Gratuito
Espanol : Rencontre avec Troubs, auteur de BD
10h. Encuentro con Troubs, dibujante de cómics de Dordoña, para hablar de su obra y de su experiencia como artista prehistórico. Gratis
