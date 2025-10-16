Rencontre avec Tyler Mitchell et Brendan Embser Maison Européenne de la Photographie Paris

Cette rencontre est l’occasion d’entendre l’un des photographes les plus influents de sa génération revenir sur son parcours, ses inspirations et sa pratique. Ensemble, ils évoqueront la genèse du projet d’exposition ainsi que les thématiques qui traversent l’œuvre de l’artiste : la beauté du quotidien, la construction de nouveaux imaginaires visuels et la représentation des communautés noires à travers des récits sensibles et utopiques.

Le commissariat de l’exposition Tyler Mitchell — Wish This Was Real est assuré par Brendan Embser et Sophia Greiff, en collaboration avec Clothilde Morette, directrice artistique de la MEP et commissaire d’exposition. Cette exposition est organisée et produite par la Fondation C/O Berlin en collaboration avec Tyler Mitchell Studios et rendue possible grâce au soutien de la Art Mentor Foundation Lucerne.

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Tyler Mitchell — Wish This Was Real », la MEP a le plaisir d’accueillir l’artiste Tyler Mitchell en conversation avec Brendan Embser, commissaire de l’exposition.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

