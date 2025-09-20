Rencontre avec un artisan au musée de la Vie bourguignonne Musée Perrin de Puycousin Dijon

Rencontre avec un artisan au musée de la Vie bourguignonne 20 et 21 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Inscription aux ateliers sur place, dans la limite des places disponibles |Rendez-vous dans le cloître.

Début : 2025-09-20T13:45:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T17:45:00

Assistez à des démonstrations de tournage potier et/ou participez à un atelier d’initiation au modelage de la terre par Delphine Prades, céramiste de l’atelier Bricole et Barbotine.

La démonstration se déroulera en accès libre de 13h45 à 15h45, et les ateliers pour adultes et enfants accompagnés à 16h et à 17h (durée 45 minutes environ).

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

