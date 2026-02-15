Rencontre avec un artisan, Patrick Buti, restaurateur de tableaux La Distylerie Luçon

Rencontre avec un artisan, Patrick Buti, restaurateur de tableaux

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:30:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Partez à la découverte du métier de restaurateur de tableaux !

À l’occasion des Journées européennes des Métiers d’Art, la Micro-Folie vous propose une rencontre passionnante avec Patrick Buti, restaurateur de tableaux. Découvrez les secrets et les étapes de la restauration des œuvres d’art lors d’un temps d’échange privilégié.

Tout public. Réservation obligatoire !

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the art of painting restoration!

L’événement Rencontre avec un artisan, Patrick Buti, restaurateur de tableaux Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud