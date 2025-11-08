Rencontre avec un auteur La Librairie du Marché Châtellerault
Rencontre avec un auteur La Librairie du Marché Châtellerault samedi 8 novembre 2025.
Rencontre avec un auteur
La Librairie du Marché 28 place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Michel Garnier, auteur châtelleraudais, dédicacera et présentera son roman PERLE D’ESPACE 2040 le samedi 8 novembre 2025 à la Librairie du Marché, 28 place Dupleix, Châtelleraux.
À cette occasion, il sera possible de dialoguer avec l’auteur qui se fera un plaisir de présenter son ouvrage, ses thèmes et motivation. .
La Librairie du Marché 28 place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 03 67
English : Rencontre avec un auteur
German : Rencontre avec un auteur
Italiano :
Espanol : Rencontre avec un auteur
L’événement Rencontre avec un auteur Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne