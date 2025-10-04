Rencontre avec un auteur de BD jeunesse, et dédicaces Médiathèque Saint-Symphorien-sur-Coise

Gratuit, inscription conseillée. Tout public à partir de 8 ans.

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Rencontre et dédicace avec Antoine Ronzon

Antoine Ronzon nous fait le plaisir de venir présenter et dédicacer sa nouvelle bande dessinée, adaptée du roman de Jean-Claude Mourlevat.

Venez découvrir les coulisses de son travail, son processus de création, et échanger avec l’auteur sur son univers et ses techniques.

Un rendez-vous passionnant pour les amateurs de BD et de littérature jeunesse !

Médiathèque 81 Boulevard du 8 Mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478443752 https://commonly.bibenligne.fr/mediatheque-mot–mot-saint-symphorien-sur-coise

médiathèque mot@mot