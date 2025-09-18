Rencontre avec un auteur Hervé Commere à la Médiathèque de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Rencontre avec un auteur Hervé Commere à la Médiathèque de Montcuq

6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2025-09-18 18:30:00

L’association la Halle aux Livres de Montcuq organise une rencontre avec l’auteur Hervé Commere (auteur du Dernier Cri chez Fleuve Noir) à la Médiathèque de Montcuq

Avec séance de dédicaces. .

English :

The Halle aux Livres association in Montcuq is organizing a meeting with author Hervé Commere (author of Le Dernier Cri published by Fleuve Noir) at the Médiathèque in Montcuq

German :

Der Verein la Halle aux Livres de Montcuq organisiert ein Treffen mit dem Autor Hervé Commere (Autor von Le Dernier Cri bei Fleuve Noir) in der Mediathek von Montcuq

Italiano :

L’associazione Halle aux Livres di Montcuq organizza un incontro con lo scrittore Hervé Commere (autore di Dernier Cri pubblicato da Fleuve Noir) presso la biblioteca multimediale di Montcuq

Espanol :

La asociación Halle aux Livres de Montcuq organiza un encuentro con el escritor Hervé Commere (autor de Dernier Cri, publicado por Fleuve Noir) en la biblioteca multimedia de Montcuq

