Rencontre avec un auteur Médiathèque Baguett’ Saint-Leu

Rencontre avec un auteur Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque Baguett’ La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T07:30:00 – 2025-10-04T09:00:00

Fin : 2025-10-04T07:30:00 – 2025-10-04T09:00:00

Rencontre auteur : Sandrine HONORINE pour son roman « Carry Bonheur »

Carry bonheur est l’histoire d’une jeune femme réunionnaise qui, à un carrefour de sa vie, s’interroge sur son identité.

Originaire d’une terre aux mille cultures, aux mille saveurs, où les traditions se sont perpétuées et où la langue créole a toujours été chantée, elle décide de partir à la recherche des ingrédients qui composent son être.

Découvrez un voyage initiatique gourmand, aux saveurs parfumées de l’île de La Réunion.

Médiathèque Baguett’ 2 rue waldeck Rousseau 97436 Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion https://mediatheque-saintleu.re/le-reseau/mediatheque-baguett

@SandrineHonorine