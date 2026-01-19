Rencontre avec un auteur Nicolas Leclerc Médiathèque intercommunale Arcade Hauts de Bienne
Médiathèque intercommunale Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura
Début : 2026-02-12 18:30:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Venez échanger avec Nicolas Leclerc, auteur de romans policiers, en exclusivité pour la sortie de son dernier roman Aurore (sortie le 6 février). Ce roman est un thriller psychologique haletant dont l’intrigue se déroule dans le Haut-Jura, entre Les Rousses, Saint-Laurent-en-Grandvaux et Chapelle-des-Bois. .
