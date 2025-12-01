Rencontre avec un historien au Homard Jaune Perros-Guirec

Rencontre avec un historien au Homard Jaune

Samedi 27 décembre, entre 17h30 et 19h, venez rencontrer l’historien Éric Anceau au Homard Jaune !

Ce sera l’occasion de découvrir son nouveau livre Nouvelle histoire de France 100 historiens et historiennes racontent la France .

Entrée libre. .

