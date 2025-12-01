Rencontre avec un historien au Homard Jaune Perros-Guirec
Rencontre avec un historien au Homard Jaune Perros-Guirec samedi 27 décembre 2025.
Rencontre avec un historien au Homard Jaune
4 Rue de la Poste Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 17:30:00
fin : 2025-12-27 19:00:00
Date(s) :
2025-12-27
Samedi 27 décembre, entre 17h30 et 19h, venez rencontrer l’historien Éric Anceau au Homard Jaune !
Ce sera l’occasion de découvrir son nouveau livre Nouvelle histoire de France 100 historiens et historiennes racontent la France .
Entrée libre. .
4 Rue de la Poste Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 90 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontre avec un historien au Homard Jaune Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme de Perros-Guirec