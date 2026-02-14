Rencontre avec un Johnnie Centre Nautique Roscoff

Rencontre avec un Johnnie

Venez à la rencontre de François, un ancien Johnnie qui a parcouru les routes d’Angleterre pour vendre les célèbres oignons rosés de Roscoff.

Lors de cette rencontre conviviale, vous découvrirez l’histoire fascinante et la vie quotidienne des Johnnies, ces marchands ambulants qui ont marqué l’histoire de Roscoff et tissé des liens uniques entre la Bretagne et la Grande-Bretagne pendant plus d’un siècle.

Autour d’une table ouverte, nous nous replongerons dans cette épopée à travers des photographies d’époque, des images rares et des anecdotes authentiques. François partagera avec vous ses souvenirs personnels et familiaux ses traversées de la Manche, ses tournées à vélo chargé de chapelets d’oignons, ses rencontres avec les familles britanniques, et ces petits moments du quotidien qui faisaient la vie d’un Johnnie.

Une occasion unique d’entendre un témoignage direct sur cette tradition roscovite emblématique, dans une ambiance chaleureuse et participative. .

