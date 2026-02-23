Rencontre avec un maitre-verrier au musée d’archéologie

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt, Le Mans

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-12 14:30:00

2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe du 19e au 21e siècle

Des maitres verriers délocalisent leur atelier au musée et vous présentent leur savoir-faire couper le verre, peindre sur verre, monter en plomb, souder ! Profitez ainsi de rencontres d’exception avec des artisans d’art sarthois. En présence de Stéphane Arrondeau, maître verrier manceau et commissaire scientifique de l’exposition Peindre la lumière . .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe

English :

Paint the light, stained glass in Sarthe from the 19th to the 21st century exhibition

