Rencontre avec un maitre-verrier au musée d’archéologie Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans
Rencontre avec un maitre-verrier au musée d’archéologie Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans dimanche 12 avril 2026.
Rencontre avec un maitre-verrier au musée d’archéologie
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe du 19e au 21e siècle
Des maitres verriers délocalisent leur atelier au musée et vous présentent leur savoir-faire couper le verre, peindre sur verre, monter en plomb, souder ! Profitez ainsi de rencontres d’exception avec des artisans d’art sarthois. En présence de Stéphane Arrondeau, maître verrier manceau et commissaire scientifique de l’exposition Peindre la lumière . .
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paint the light, stained glass in Sarthe from the 19th to the 21st century exhibition
L’événement Rencontre avec un maitre-verrier au musée d’archéologie Le Mans a été mis à jour le 2026-02-23 par CDT72